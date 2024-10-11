Adana'da platonik aşkına kavuşamayan 83 yaşındaki kadın damatsız düğün yaptı

Adana'da yıllar önce platonik aşkıyla evlenemeyince bir daha hiç evlenmeyen 83 yaşındaki kadının gelinlik giyip düğün yapma hayali gerçeğe dönüştü. Temsili yapılan düğünde yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu.