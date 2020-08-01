Adıyaman’da 1 günlük bebeğini öldürüp çöpe atan anne hakkında flaş gelişme | Video
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Adıyaman’da, 1 günlük bebeğini boğarak öldürdükten sonra cesedini de çöpe atan Fatma U. isimli annenin olayla ilgili sorgusunda yasak aşk yaşadığını ve cinayeti bu yüzden işlendiğini itiraf ettiği ortaya çıktı.