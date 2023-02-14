Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı | Video
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı. 207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yücel'in babası ve kardeşlerini arama çalışması sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:51
02:53
6 Şubat depreminden yeni görüntüler! İşte dehşet anları | Video 14.02.2023 | 19:18
01:29
Kahramanmaraş'taki deprem felaketi havadan görüntülendi | Deprem Son durum 14.02.2023 | 18:11
02:00
00:59
01:55
04:24
02:44
Malatya'nın simgesi Tarihi Yeni Camii, depremde böyle yıkıldı | Video 14.02.2023 | 15:57
05:27
02:49
03:15
Depremde züccaciye dükkanında tek bir tabak bile kırılmadı | Video 14.02.2023 | 14:47
03:57
01:36
202. saatte enkazdan sevindiren haber | Video 14.02.2023 | 14:47
06:15
Depremden kurtulan anne, 10 yıl sonra bebeğine kavuştu | Video 14.02.2023 | 13:41
01:52
02:20
Hemşireler bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sımsıkı sarıldılar | Video 14.02.2023 | 13:43
02:37
Enkaz altında çektikleri video, izleyenleri duygulandırdı | Video 14.02.2023 | 13:25
02:11
Sabah.com.tr dünyanın konuştuğu bölgeyi havadan görüntüledi | Video 14.02.2023 | 13:10
01:06