Video Yaşam Ağrı Dağı’nda 3 bin 200 metrede klip | Video
Ağrı Dağı’nda 3 bin 200 metrede klip | Video

Ağrı Dağı’nda 3 bin 200 metrede klip | Video

14.11.2023 | 14:21

Türkiye’nin en büyük moda ve müzik etkinliklerini gerçekleştiren iş insanı Hikmet Eraslan, “Mr. Dosso Dossi” kimliğiyle müzik tutkusunu yeni kliplere taşıyor. Doğduğu topraklara olan vefa borcunu her seferinde ifade eden Eraslan, bu kez bölge turizmine katkı sağlamak adına “Ararat Sunset” adına özel bir DJ set hazırladı ve Ağrı Dağı’nda 3 bin 200 metrede klip çekti.

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"Mr. Dosso Dossi Live Performance" adıyla DJ setinin başına geçerek Türkiye'nin pek çok yerinde açık hava konserleri düzenleyen Hikmet Eraslan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çektiği "Renga Bazidê" klibi ve dünyaca ünlü "Bella Ciao" şarkısını İtalyanca ve Kürtçe seslendirdiği klibi ile gündeme gelmişti. Her iki klibi de dijital platformlarda milyonlarca kez izlenen Eraslan, bu kez yine iddialı bir projeye imza attı. Ağrı Dağı'nda 3.200 metre yükseklikte DJ setinin başına geçen Eraslan, özel olarak hazırladığı 17 dakikalık "Ararat Sunset" adlı sete klip çekti.

Yaptığı konserler, sergiler ve defilelerle Doğubayazıt'ın tanıtımını hep ön planda tutan Hikmet Eraslan, bu kez çok zorlu bir coğrafyada kamera karşısına geçti. Arazi araçlarının çıkamadığı bir alana katırlarla taşınan teknik malzemeler ve ekipler "Ararat Sunset"in klip çekimini gerçekleştirdi. Bölgenin turizminin gelişmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirten Eraslan, "Çok zorlu bir arazide, 5.136 rakımlı Ağrı Dağı'nın 3.200 metre yüksekliğinde keyifli bir çalışma oldu. Özel bir düzenleme ile hem popüler hem de yerel sanatçıların çalışmalarının yer aldığı özel bir set hazırladım. Doğu Avrupa'nın en yüksek yeri olan Ağrı Dağı'nın güzelliklerini gün batımıyla birlikte görsel bir şölen eşliğinde sunduk" dedi.

"Ararat Sunset" yayınlandıktan kısa süre sonra büyük bir beğeni kazandı. Yurt içi kadar yurt dışından da olumlu tepkiler aldığını belirten Eraslan, "Dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulan parça, kısa sürede büyük ilgi gördü. Klip çok kısa bir sürede 7 milyonu aşan izleyiciye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı" dedi.

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