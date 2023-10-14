Video Yaşam Ağrı’da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Video
Ağrı’da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Video

Ağrı’da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Video

14.10.2023 | 13:19

Ağrı’da yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve dolar ele geçirildi.

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce zehir tacirlerine yönelik Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 6 kilo 848 gram metamfetamin, 686 gram eroin, 1 kilo 446 gram Afyon Sakızı ve 800 Amerikan Doları ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı.

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