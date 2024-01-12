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Ağrı'da sağlık ekipleri mahsur kalan hamile kadın için seferber oldu

Ağrı'da sağlık ekipleri mahsur kalan hamile kadın için seferber oldu

12.01.2024 | 10:35

Ağrı’nın Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın, sağlık ekiplerinin  yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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