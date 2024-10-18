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Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralı

18.10.2024 | 08:51

Aksaray’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

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