Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.