Video Yaşam Alacak verecek meselesi yüzünden boğarak öldürmüşler! | Video
Alacak verecek meselesi yüzünden boğarak öldürmüşler! | Video

Alacak verecek meselesi yüzünden boğarak öldürmüşler! | Video

06.06.2023 | 15:10

İstanbul Fatih’te 2.5 ay önce bir araç içerisinde boğularak öldürülmüş halde bulunan Mahmut Çağış cinayetiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olaya karışan 1 kişinin ise daha önceden başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.  Şüphelilerin olayı alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiği öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi 19 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olayda ekipler 53 yaşındaki Mahmut Çağıs'ı bir araç içerisinde ölü olarak buldu. Ayrıca araç içerisinden bir miktar da uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Adli tıp kurumuna kaldırılan cesetle ilgili yapılan incelemelerde ceset üzerinde yüzünde darp izleri, boynunda morluklar olduğu boyun kemiğinde de kanamalar olduğu görüldü. Boğularak öldürüldüğü değerlendirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Dedektifleri Çağış'ın eşi ile yaptıkları görüşmede eşinin en son 18 Mart günü saat 17:00 sıralarında görüştüğü ve bir daha haber alamadığını öğrendi.

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Devam eden çalışmalarda incelenen kamera görüntüleri ve HTS kayıtlarından cesedin bulunduğu aracın olay günü Ataşehir ilçesinde olduğu tespit edildi. Aracı kullanan şahsın ise Hamit Ş. olduğu belirlendi. Ekipler bu şüpheliyle birlikte olaya karıştığı tespit edilen Temel Y., Engin T., Mehmet D., Selçuk A. ve Batıkan K.'nın da olduğunu belirledi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Batıkan K.'nın daha önceden işlediği bir suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz Cuma günü operasyon için düğmeye basan ekipler Hamit Ş.'yi Kocaeli'nde diğerlerini ise Beyoğlu ve Bağcılar'da yapılan operasyonlarla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın ise alacak verecek meselesinden yaşandığı öne sürüldü.

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