Aladağlar’a mevsimin ilk karı düştü | Video

Niğde'nin Çamardı ilçesinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar olarak gerçekleşti. Kar yağışıyla beraber Aladağlar'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Aladağlar'da çekilen fotoğraflar da kartpostalları aratmadı.