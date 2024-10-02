Video Yaşam Alkol denetiminden kaçmaya çalışan sürücüler drone ile yakalandı
Alkol denetiminden kaçmaya çalışan sürücüler drone ile yakalandı

Alkol denetiminden kaçmaya çalışan sürücüler drone ile yakalandı

02.10.2024 | 14:24

Mersin'de, Alkol ve uyuşturucu uyarıcı madde denetimlerinde, uygulama noktalarından polisi gören kaçmaya sürücüler drone takibi ile yakalandı.

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