Video Yaşam Alkolün etkisiyle kaza yaptı: "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu | Video
Alkolün etkisiyle kaza yaptı:

Alkolün etkisiyle kaza yaptı: "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu | Video

18.10.2022 | 14:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bağcılar’da 6 katlı binada yangın paniği! Yangında mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı | Video 03:55
Bağcılar'da 6 katlı binada yangın paniği! Yangında mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı | Video 18.10.2022 | 15:08
Esra Erol’da şok! Canlı yayında, bebeğin kendinden olmadığını öğrendi | Video 19:29
Esra Erol'da şok! Canlı yayında, bebeğin kendinden olmadığını öğrendi | Video 18.10.2022 | 14:44
Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 00:56
Otomobille geldikleri iş yerlerinde hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 18.10.2022 | 14:46
Güngören’de bulunan 5 katlı binada yangın paniği | Video 02:38
Güngören'de bulunan 5 katlı binada yangın paniği | Video 18.10.2022 | 14:46
Alkolün etkisiyle kaza yaptı: Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor ihbarında bulundu | Video 00:54
Alkolün etkisiyle kaza yaptı: "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu | Video 18.10.2022 | 14:24
Çelik kasa hırsızları yakalandı | Video 01:40
Çelik kasa hırsızları yakalandı | Video 18.10.2022 | 14:27
İstanbul’da 13 bin 700 sahte deterjan bulundu | Video 00:35
İstanbul'da 13 bin 700 sahte deterjan bulundu | Video 18.10.2022 | 14:25
Aydın Kuşadası’nda 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem! O anlar kamerada | Video 00:57
Aydın Kuşadası'nda 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem! O anlar kamerada | Video 18.10.2022 | 14:02
Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 01:10
Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:46
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi’nde deprem! Çevre illerden hissedildi | Video 00:46
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde deprem! Çevre illerden hissedildi | Video 18.10.2022 | 13:49
Site sakini kadına mesaj atan güvenlik görevlisine koca dayağı kamerada | Video 01:29
Site sakini kadına mesaj atan güvenlik görevlisine koca dayağı kamerada | Video 18.10.2022 | 13:27
Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 01:10
Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:31
Kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç yakalandı | Video 02:01
Kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:29
Fatih’te iş adamına hırsızlık şoku: 361 bin lira parasını çalıp kayıplara karıştılar | Video 03:19
Fatih’te iş adamına hırsızlık şoku: 361 bin lira parasını çalıp kayıplara karıştılar | Video 18.10.2022 | 13:27
Fatih’te iş adamına hırsızlık şoku! 361 bin lira parasını çalıp kayıplara karıştılar | Video 03:19
Fatih'te iş adamına hırsızlık şoku! 361 bin lira parasını çalıp kayıplara karıştılar | Video 18.10.2022 | 12:54
İstanbul’da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı | Video 01:36
İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı | Video 18.10.2022 | 12:54
Şişli’de kasa hırsızları kamerada | Video 01:40
Şişli'de kasa hırsızları kamerada | Video 18.10.2022 | 12:27
Eşini kabloyla boğarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı: Sessiz olmasını istedim | Video 01:12
Eşini kabloyla boğarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı: "Sessiz olmasını istedim" | Video 18.10.2022 | 12:27
Kartal’da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video 00:38
Kartal’da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video 18.10.2022 | 12:26
Beylikdüzü’nde sahte deterjan operasyonu | Video 00:26
Beylikdüzü'nde sahte deterjan operasyonu | Video 18.10.2022 | 10:56

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alkolün etkisiyle kaza yapan sürücü, "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarı yaparak ekipleri harekete geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen K.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulunan sürücü, ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada sadece sürücünün araç içinde sıkışarak yaralandığını tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde sürücü araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA