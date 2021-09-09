Video Yaşam Alman turist gökyüzünde ‘misket’ oynadı | Video

Alman turist gökyüzünde ‘misket’ oynadı | Video

Alman turist gökyüzünde ‘misket’ oynadı | Video
09.09.2021 | 23:17

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Fethiye Ölüdeniz’de yamaç paraşütüyle uçuş yapan Alman turist, eğlenceli anlar yaşattı. Renkli anları yaşandığı uçuş sırasında Alman turist, bin 500 metre yükseklikte ‘misket’ oynadı.

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