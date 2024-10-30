Video Yaşam Amasya’da Tersakan Çayı alarm veriyor
Amasya’da Tersakan Çayı alarm veriyor

Amasya’da Tersakan Çayı alarm veriyor

30.10.2024 | 17:56

Amasya’da bulunan ve tersine doğru aktığı için Tersakan olarak adlandırılan akarsu, yaydığı kötü koku ile vatandaşın sağlığını tehdit ediyor.

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