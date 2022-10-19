Video Yaşam Amasya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı | Video
Amasya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı | Video

Amasya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı | Video

19.10.2022 | 08:57

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun yönüne giden İbrahim Bulut yönetimindeki yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkiinde Selahattin İnanır'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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