Video Yaşam Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var | Video
Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var | Video

Ankara'da EGO otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var | Video

11.03.2024 | 16:18

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Temelli Beyobası mevkiinde EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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