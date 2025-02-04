Ankara’da inşaat alanında yangın | Video 04.02.2025 | 09:53 Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşaat alanında henüz bilinmeyen sebepten bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat alanında henüz bilinmeyen sebepten bir yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale ediliyor.