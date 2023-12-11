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Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın annesi konuştu | Video

Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın annesi konuştu | Video

11.12.2023 | 15:11

Başkentte sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın annesi Ergül Yılmaz, “Doktorlarımızın sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor. İnşallah iyiye gidecek. Sokaklar köpeklerin değil, çocukların” dedi.

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın anne ve babası, evlatlarını yoğun bakım servisinde ziyaret ettiklerini ve durumunun gün geçtikçe daha iyiye gittiğini ifade etti.

"İNŞALLAH İYİYE GİDECEK"
Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, oğlunun doktor kontrolünde 1-2 dakikalık sürelerle makineden ayrıldığını ifade ederek, "Şu anda uyutulmuş vaziyette. Doktorlar, 'yeri gelecek bu süreleri artıracağız ve zamanla makineden ayıracağız' dediler. Yoğun bakıma, çocuğumun yanına girdim. Doktor, 'bak kim geldi?' dedi. Orada dünya benim oldu. O durum vazgeçilmez, inanılmaz güzel bir şeydi. Benim çocuğum 'baba, anne ve abla' dedi. Bana yetti bu. İnşallah iyiye gidecek. Dualarını eksik etmeyen insanların yüreğine sağlık" dedi.

"BİR UMUDU OLAN İNSANIN EVLADI BEŞİNCİ GÜNDE 'BABA' DEDİ"
Öte yandan Baba Yılmaz, Tunahan'ın artık tepki verebildiğini belirterek, "Benim yüzde 1 umudum vardı. Bir umudu olan insanın evladı beşinci günde 'baba' dedi. O bana güç verdi" ifadelerini kullandı.

"SOKAKLAR KÖPEKLERİN DEĞİL, ÇOCUKLARIN"
Tunahan Yılmaz'ın annesi Ergül Yılmaz ise çocuğu Tunahan Yılmaz'ın yaşadığı durumun kolay bir durum olmadığını vurgulayarak, "Şu anda çok şükür, hamdolsun. Doktorlarımızın sayesinde hayata tutunmaya çalışıyor. İnşallah iyiye gidecek. Sokaklar köpeklerin değil, çocukların. Sırf onun için ayakta durmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak" diye konuştu.

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