Video Yaşam Antalya’da 'Devre mülk simsarları'na operasyon kamerada!
Antalya’da 'Devre mülk simsarları'na operasyon kamerada!

Antalya’da 'Devre mülk simsarları'na operasyon kamerada!

04.01.2024 | 16:59

Antalya’da dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan “Devre mülk simsarları 2” operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı.

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