Antalya’da 'Devre mülk simsarları'na operasyon kamerada!
Antalya’da dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan “Devre mülk simsarları 2” operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı.
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