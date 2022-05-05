Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü! | Video
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Antalya’nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali’ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anıysa cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı.
Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.