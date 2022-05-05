Video Yaşam Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü! | Video
Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü! | Video

Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü! | Video

05.05.2022 | 08:57

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Antalya’nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali’ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anıysa cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki tuning festivalinde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterileri yapılan festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu. Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi. Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı.

Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

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