Antalya'da Manavgat'ta orman yangını! Müdahale sürüyor | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Su Deposu mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yangına müdahale ediliyor.