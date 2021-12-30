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OTOMATİK OYNAT
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Antalya'da uçan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 30.12.2021 | 13:00
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Erzurum'da buz kesen nehirlerde görsel şölen | Video 30.12.2021 | 12:59
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Yaralı domuz duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı | Video 30.12.2021 | 12:51
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Ahmet Özhan'dan bir A.Ş.K. hikayesi... 'Ayrılık Yaman Kelime' 30.12.2021 | 12:38
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Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu | Video 30.12.2021 | 10:12
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Hırsızlık için çaldığı aracı işi bitince çaldığı yere bıraktı | Video 30.12.2021 | 11:52
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Dolandırıcılara yılbaşı pençesi | Video 30.12.2021 | 11:10
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Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video 30.12.2021 | 11:08
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Adana'da 2 torbacı tutuklandı | Video 30.12.2021 | 10:12
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Araca çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı | Video 30.12.2021 | 09:39
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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 30.12.2021 | 10:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün ‘Kırmızı kod' uyarısında bulunduğu Antalya'da 3 katlı bir binanın çatısının duvarı araçların üzerine düştü. 4 aracın zarar gördüğü olayda ortalık savaş alanına dönerken, deprem olduğunu düşünüp dışarı bakan vatandaşlar gördüklerine inanmakta zorlandı.