Ardahan'da gıda zehirlenmesi: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video

Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmamhatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 25'i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmamhatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 25'i akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, il merkezindeki Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 25 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.Öğrencilerden 15'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Bulut, "Öğrenci yurdunda akşam tavuktan kalan besin zehirlenmesi gibi düşünüyoruz. Ama tahliller çıktıktan sonra kesin olarak anlaşılacak. Hastaneye kaldırılan 25 öğrenciden 15'ine serum bağlandı. Biz besin zehirlenmesini düşünüyoruz. Tahliller ile durumları netleşecek. Birçoğu da psikolojik olarak etkilenmiş. Genel durumları şuan şükür iyi. Prosedür gereği gıdayı en az 72 saat muhafaza etmek durumundayız. Muhafaza edilen gıdalar da Tarım müdürlüğüne tahlil için gönderildi. Tahlil sonuçları sonrası tam net bir bilgiyi paylaşırız. Ama şu anda görülen besin zehirlenmesi gibi duruyor" dedi.Bulut, süreci takip ettiklerini sözlerine ekledi.