Arkadaşları bayramda Narin'in mezarını ziyaret etti | Video 30.03.2025 | 12:23 Diyarbakır'da 8 yaşındayken katledilen Narin Güran'ın arkadaşları kabrine gelerek dua etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından Tavşantepe mezarlığına defnedildi. Narin Güran'ın arkadaşları bayramda onu yalnız bırakmayarak mezarı başında andı. Bayramın birinci günü Narin'in arkadaşları mezarı başına giderek mezarına şeker ve çiçek bırakıp dualar etti. Mezarlıkta duygusal anlar yaşandı.