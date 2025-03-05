Arnavutköy'de mobilya imalathanesinde telefon hırsızlığı kamerada | Video
Arnavutköy'de mobilya imalathanesine giren şüpheli, satış ofisinde bulunan cep telefonunu çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 1 Mart'ta Arnavutköy'deki mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin ön kısmında bulunan satış ofisine giren şüpheli çevresini kontrol ettikten sonra masanın altındaki cep telefonunu çalarak kaçtı. Durumu fark eden işletme sahipleri polise giderek şikayetçi olurken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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