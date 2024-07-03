Video Yaşam Arnavutköy’deki silahlı saldırıda yanlışlıkla vurulan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Arnavutköy’deki silahlı saldırıda yanlışlıkla vurulan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Arnavutköy’deki silahlı saldırıda yanlışlıkla vurulan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

03.07.2024 | 12:11

Arnavutköy’de 2 grup arasında çıkan çatışmada yanlışlıkla vurulan yabancı uyruklu şahsın ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların motosikletle bir sokağa girdikten sonra ellerindeki silahlarla ateş açarak kaçtığı görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde iki kişi arasında telefonda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, çıkan olayda 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralanmıştı. Emniyetteki ifadelerinde her ne kadar kız mevzusu olduğunu söyleseler de polis ekipleri olayın uyuşturucu ticareti sonrasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı olduğuyla alakalı rapor hazırladı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının beyanları ortaya çıktı. Kameralarda şahısların gerçekleştirdikleri saldırı sonrasındaki kaçışları ve yaşanan gerilim dolu anlar yer alıyor.

VURULDUKTAN SONRA YARASINI TUTARAK EVİNE KOŞTU
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde olay günü, olayla hiçbir alakası olmamasına rağmen yanlışlıkla vurulan Mesut Khaznı isimli yabancı uyruklu şahsın olayın yaşandığı caddede bulunan bir markette maç izlediği esnada silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı, silah seslerine doğru yöneldiği ve çatışmanın ortasında kalıp yaralandığı öğrenildi. Şahıs vurulduktan sonra evine doğru koşmaya başladığı görüldü. Yaralandığı yer ile evi arasına bulunan yaklaşık 800 metrelik mesafeyi yara aldığı yeri tutarak koşan Mesut Khaznı evinin önüne geldiği esnada yere yığıldı. Olayın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen sağlık durumunda bir ilerleme olmadığı öğrenilen şahsın Bakırköy Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

OLAYLA ALAKASI OLMAYAN BİR KİŞİYİ VURDULAR, OLAY YERİNDEN KAÇARKEN DÜŞTÜLER
Öte yandan saldırıyı gerçekleştirmek üzere motosiklet ile olay yerine gelen Ebubekir Kayrancı ve Fatih Karakaş isimli şahıslar silahlarına davranıp ateşlemeye başladıkları esnada yaralamak istedikleri Yasin Karakaya'nın belindeki silaha davranarak iki saldırganı da yaraladığı ve kendisinin yaralanmadığı öğrenildi. Saldırı yapmak üzere olay yerine gelen ve yaralanan 2 kişinin de kafalarında tanınmamak için taktıkları kask ve ellerindeki silahlarla olay yerinden kaçmaya çalıştıkları ancak bir kişinin almış olduğu kurşun yarasından dolayı yere yığıldığı sonrasında kalkarak kaçmaya devam ettiği görüldü.

"SIRTINDA MERMİ İZLERİ OLDUĞUNU DA GÖREREK ARKASINDAN SESLENDİM"
Olay anı evinin balkonunda olan Turgay Kantar isimli vatandaş, "Biz silah sesleri duyduk ben duyar duymaz balkona çıktım koşan yaralı arkadaşı gördüm. Yukarıya doğru koşuyordu ama sırtında mermi izleri olduğunu da görerek arkasından seslendim. Ben seslendim ve ona vurulduğunu söyledim bana aşağıya gel dedi, hemen polisi aradım. Burada vurulan kişiyi tanıyoruz sürekli buradan geçerken selam verirdi. Silah sesi duyunca ben çocuğun koştuğunu gördüm. 2 ya da 3 dakika sürdü bu çatışma neden olduğunu bilmiyoruz. Burada hepimizin ailesi var silahlanmanın bu kadar kolay olmaması lazım zarar görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’deki silahlı saldırıda yanlışlıkla vurulan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:38
Arnavutköy’deki silahlı saldırıda yanlışlıkla vurulan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2024 | 12:11
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 01:12
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 03.07.2024 | 12:11
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 00:26
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 03.07.2024 | 12:11
515 metrelik duvara yapılan devasa çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdular | Video 06:34
515 metrelik duvara yapılan devasa çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdular | Video 03.07.2024 | 11:01
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 00:26
Sürücünün öldüğü, 20 turistin yaralandığı midibüs kazası güvenlik kamerasında | Video 03.07.2024 | 12:00
Turist taşıyan midibüs kontrolden çıkıp bariyer ve beton direğe çarptı: 1 ölü, 20 yaralı | Video 08:22
Turist taşıyan midibüs kontrolden çıkıp bariyer ve beton direğe çarptı: 1 ölü, 20 yaralı | Video 03.07.2024 | 11:33
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü! | Video 03:31
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü! | Video 03.07.2024 | 11:32
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 01:12
Otobüsün yatak kısmına saklanan 514 bin euro ve 60 bin dolar ele geçirildi | Video 03.07.2024 | 11:16
Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video 01:24
Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video 03.07.2024 | 11:06
İstanbul ve Adana’da radikal örgütlere operasyon: 6 gözaltı | Video 01:18
İstanbul ve Adana’da radikal örgütlere operasyon: 6 gözaltı | Video 03.07.2024 | 10:54
Adana’da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı | Video 01:45
Adana'da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı | Video 03.07.2024 | 10:54
Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş | Video 01:33
Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş | Video 03.07.2024 | 10:53
Üstüme toz geliyor kavgası kamerada: Oğlu ve babası adama saldırdı | Video 06:40
"Üstüme toz geliyor" kavgası kamerada: Oğlu ve babası adama saldırdı | Video 03.07.2024 | 10:39
Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi | Video 00:16
Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi | Video 03.07.2024 | 10:39
Pendik’te 60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı | Video 00:33
Pendik’te 60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı | Video 03.07.2024 | 10:39
Ters yöne son sürat böyle ilerledi | Video 00:14
Ters yöne son sürat böyle ilerledi | Video 03.07.2024 | 10:39
Dolandırıldığını öne süren müteahhit önce dairenin kapısını betonla kapattı, sonra ’afişli’ tepki gösterdi | Video 04:22
Dolandırıldığını öne süren müteahhit önce dairenin kapısını betonla kapattı, sonra 'afişli' tepki gösterdi | Video 03.07.2024 | 10:40
Çorlu’da bin 300 dönüm anız alev alev yandı | Video 02:20
Çorlu’da bin 300 dönüm anız alev alev yandı | Video 03.07.2024 | 09:58
Esenyurt’ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada | Video 03:42
Esenyurt’ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada | Video 03.07.2024 | 08:40
Diyarbakır’da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 800 kilo esrar türevi ve 3 bin 276 kök kenevir ele geçirildi | Video 01:08
Diyarbakır'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 800 kilo esrar türevi ve 3 bin 276 kök kenevir ele geçirildi | Video 03.07.2024 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA