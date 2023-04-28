Artvin’de 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Artvin’in Hopa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
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