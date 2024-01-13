Artvin'de kar yağışı etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu | Video
Artvin'de gece itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 58 köy yolunun ulaşıma kapanırken, kartpostalı manzaralar ortaya çıktı.
Sabah beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yolda kalınca, zincir takmak zorunda kaldı. Yayalar ise karlı yollarda ilerlemekte zorlandı.
EKİPLER KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Kar yağışının etkili olduğu şehir merkezinde, belediye ekipler kar temizleme çalışmalarına sürdürüyor. Beyaza bürünen cadde ve sokaklar belediye ekiplerince temizleniyor. Köylerde ise İl Özel İdaresi ekipleri , kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çapa sarf ediyor.
Kette 58 köy yolu ile ulaşım sağlanamazken, kar yağışı devam ediyor.
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