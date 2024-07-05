Ataşehir TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi | Video
Ataşehir TEM Otoyolu'nda midibüs sürücüsü kilometrelerce ters yönde ilerledi. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 3 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Ankara istikametine giden midibüs sürücüsü, ters yönde hızla ilerlemeye başladı. Emniyet şeridindeki midibüs sürücüsü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden kilometrelerce ters yönde ilerledi. Midibüs sürücüsü emniyet şeridinde hızla gittiği sırada hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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