Video Yaşam ATM önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı | Video
ATM önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı | Video

ATM önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı | Video

08.01.2025 | 12:29

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde babasını öldüren kişilerin kardeşi Maksut Beğtaş'ı (55) ATM önünde sıra beklerken tabancayla vurarak öldüren Uğur Bozan (22), tutuklandı.

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Olay, 6 Ocak'ta öğle saatlerinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. ATM önünde sıra bekleyen Maksut Beğtaş, yanına yaklaşan Uğurcan Bozan'ın silahlı saldırısına uğradı. Başına ve vücuduna kurşunlar isabet eden Maksut Beğtaş, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alındı.

KAN DAVASINDAN KAÇTI, 4 AY ÖNCE KOCAELİ'YE TAŞINDI
Yapılan soruşturmada, cinayetin nedeninin kan davası olduğu ortaya çıktı. Maksut Beğtaş'ın kardeşlerinin Uğur Bozan'ın babası H.B.'yi öldürdüğü, bu nedenle de akraba olan iki aile arasında husumet oluştuğu bildirildi. Uğur Bozan'ın da bir süredir takip ettiği Beğtaş'ı öldürdüğü belirtildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Maksut Beğtaş'ın kan davasından kaçıp, 4 ay önce Karamürsel'e taşındığı öğrenildi. Beğtaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün, ailesine teslim edildi. Beğtaş, Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen Uğurcan Bozan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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