atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın İstanbul Beykoz'daki setinden ilk görüntüler... | Video
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atv'nin yeni yılın ilk günü yayınlanacak olan yeni dizisi 'Akıncı'nın setini A Haber ilk kez böyle görüntüledi! İşte atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın İstanbul Beykoz'daki seti...