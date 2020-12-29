Video Yaşam atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın İstanbul Beykoz'daki setinden ilk görüntüler... | Video

atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın İstanbul Beykoz'daki setinden ilk görüntüler... | Video

atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın İstanbul Beykoz'daki setinden ilk görüntüler... | Video
29.12.2020 | 11:48

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atv'nin yeni yılın ilk günü yayınlanacak olan yeni dizisi 'Akıncı'nın setini A Haber ilk kez böyle görüntüledi! İşte atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın İstanbul Beykoz'daki seti...

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