Video Yaşam Avcılar'da İETT otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video
Avcılar'da İETT otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video

Avcılar'da İETT otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video

07.06.2023 | 11:48

AVCILAR'da İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otobüste bulunan bir yolcu hafif yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarında saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 147 Şahintepe - Avcılar arası sefer yapan İETT otobüsü ışıklardan geçtiği sırada, motosikletle çarpıştı. İETT aracının ön tarafına çarpan motosiklet sürüklenirken, motosklet sürücü yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü S.B ile İETT içeresinde bulunan bir kadın yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde araç yoğunluğu yaşanırken, polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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