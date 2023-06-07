Avcılar'da İETT otobüsüyle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video
AVCILAR'da İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otobüste bulunan bir yolcu hafif yaralandı.
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