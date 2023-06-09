Video Yaşam Aybüke Öğretmen'siz 6 yıl geride kaldı | Video
Aybüke Öğretmen'siz 6 yıl geride kaldı | Video

Aybüke Öğretmen'siz 6 yıl geride kaldı | Video

09.06.2023 | 10:27

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın yad ediliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aybüke Öğretmen’siz 6 yıl geride kaldı | Video 03:52
Aybüke Öğretmen'siz 6 yıl geride kaldı | Video 09.06.2023 | 10:27
Samsun’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video 02:45
Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video 09.06.2023 | 10:18
Kimseye aldırış etmeden böyle drift attı | Video 00:33
Kimseye aldırış etmeden böyle drift attı | Video 09.06.2023 | 10:10
FETÖ’den hüküm giyen 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video 00:35
FETÖ’den hüküm giyen 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video 09.06.2023 | 09:55
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 00:59
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 09.06.2023 | 09:14
Arnavutköy’de korkutan yangın: Hortum ve kovayla yangına böyle müdahale ettiler | Video 03:53
Arnavutköy’de korkutan yangın: Hortum ve kovayla yangına böyle müdahale ettiler | Video 09.06.2023 | 09:14
Film sahnelerini aratmayan bonzai operasyonu! Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı | Video 01:54
Film sahnelerini aratmayan bonzai operasyonu! Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı | Video 09.06.2023 | 09:20
Film sahnelerini aratmayan bonzai operasyonu! Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı | Video 01:54
Film sahnelerini aratmayan bonzai operasyonu! Havadan ve karadan takiple böyle yakalandı | Video 09.06.2023 | 09:30
Arnavutköy’de korkutan yangın: Hortum ve kovayla yangına böyle müdahale ettiler | Video 03:53
Arnavutköy’de korkutan yangın: Hortum ve kovayla yangına böyle müdahale ettiler | Video 09.06.2023 | 09:19
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 00:59
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 09.06.2023 | 09:17
Deprem bölgesi Osmaniye’de hac kafilesi dualarla uğurlandı | Video 04:57
Deprem bölgesi Osmaniye’de hac kafilesi dualarla uğurlandı | Video 09.06.2023 | 08:39
Burdur’da şiddetli sağanak sele neden oldu | Video 04:33
Burdur’da şiddetli sağanak sele neden oldu | Video 09.06.2023 | 08:27
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı | Video 03:21
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı | Video 09.06.2023 | 08:27
Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre evine yürüdü | Video 01:12
Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre evine yürüdü | Video 09.06.2023 | 08:26
Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre evine yürüdü | Video 01:12
Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre evine yürüdü | Video 09.06.2023 | 08:39
Kız arkadaşını eve kabul etmeyen annesini darp etti | Video 01:33
Kız arkadaşını eve kabul etmeyen annesini darp etti | Video 09.06.2023 | 08:39
Köpekbalığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü | Video 01:21
Köpekbalığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü | Video 08.06.2023 | 21:28
19 yıl hapis cezası bulunan şahıs ’şöyle çekin’ dedi, poz verdi | Video 00:45
19 yıl hapis cezası bulunan şahıs 'şöyle çekin' dedi, poz verdi | Video 08.06.2023 | 20:14
Beyoğlu’nda 3’üncü kattan düşen işçi ağır yaralandı | Video 03:10
Beyoğlu'nda 3'üncü kattan düşen işçi ağır yaralandı | Video 08.06.2023 | 14:58
Tır önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi! O anlar kamerada | Video 01:03
Tır önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi! O anlar kamerada | Video 08.06.2023 | 16:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA