Video Yaşam Ayçiçeği tarlalarının mest eden güzelliği | Video

Ayçiçeği tarlalarının mest eden güzelliği | Video

Ayçiçeği tarlalarının mest eden güzelliği | Video
09.08.2021 | 09:20

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Çorum’da gün doğumu ve batımında havadan görüntülenen ayçiçeği tarlaları kendine hayran bıraktı.

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Adını Düvenci Beldesi'nden alan ve kentin en büyük ovaları arasında yer alan Düvenci Ovası'nda havadan çekilen görüntülerde, uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgede yaşayan vatandaşların alışık oldukları manzarayı ilk kez görenler, buraya gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kimi vatandaşlar ise binlerce ayçiçeğinin oluşturduğu görüntüyü sosyal medyadan paylaşıp sevdiklerine gönderiyor. Birçok fotoğrafçı bu manzarayı görüntülemek için çiçeklerin olgunlaşma zamanını bekliyor. Ayçiçeğinin güneşe dönük hali, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturuyor.

Sosyal medyada trend haline gelen ayçiçekleri ile fotoğraf çekme akımı ise, ayçiçeği tarlalarının ilgi odağı olmasını sağlarken, gelin ve damatlar ise dış çekimlerini bu doğal stüdyoya gelerek sarıya bürünmüş ayçiçeği tarlalarının arasında gerçekleştirme imkanı buluyor.

"ÇORUM, AYÇİÇEĞİNİ SEVDİ"
Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, İHA muhabirine tarım kenti Çorum'da buğdaydan sonra en fazla ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.
Son yıllarda ayçiçeği ekiminde artış yaşandığını anlatan Sarı, "Bu yıl Çorum kurak bir dönemden geçiyor. İlkbahar mevsiminde geç de olsa yağış aldı. Baharda ekimi yapıldığı için ayçiçeği rekoltesinde iyi bir beklentimiz var. Bu yıl buğdayın yanı sıra ayçiçeğinde de rekolte yüksek olursa hem çiftçilerimiz hem bizler sevineceğiz. Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Çorum çiftçisi, Çorum üreticisi ayçiçeğini sevdi. Her geçen gün ekim alanları hızlı bir şekilde büyüyor. Bu da ülkemizdeki yağ açığının kapanmasına büyük katkı sunacak" dedi.

Mevsim itibarıyla ayçiçek tarlalarının rengarenk görüntüler oluşturduğunu dile getiren Sarı, "Yaz sezonu olması nedeniyle düğün sayısı çok. Gelin-damatlar rengarenk olan ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çekimi yaptırıyor. Görselliği nedeniyle buralara büyük bir rağbet oluyor. Bunu görünce bizler de seviniyoruz" ifadelerini kullandı.

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