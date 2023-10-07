Baba-oğul geldikleri işyerinde dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 07.10.2023 | 09:49 Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir isyerine gelen baba-oğul dehşet saçtı. Sopayla darp edilen işyeri sahibi daha sonra bıçaklandı, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan E.Y. ve V.Y., Alparslan T.'yi işyerinde darp ettikten sonra bıçakladı.Sungurlu'da yaşanan dehşet anları işyerinin güvenlik kamerasına geliyor. Görüntülerde ilk önce işyerine V.Y, daha sonra ise E.T. geliyor. İşyerine giren E.T direk Alparslan T.'ye saldırırken, oğlu ise üzerinde bulunan bıçağı çıkarıyor. Bu sırada işyerinde bulunan bir kişi V.Y'ye müdahale ediyor ancak başarılı olamıyor. Elindeki bıçakla işyerinde bulunan kişilerinde üzerine giden V.Y. bir süre daha E.T'nin darp ettiği Alparslan T'yi bıçaklıyor.Baba oğul daha sonra işyerinden ayrılıyor.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T. ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Alparslan T'nin kolunun kopma noktasına geldiği ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.