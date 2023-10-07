Baba-oğul geldikleri işyerinde dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir isyerine gelen baba-oğul dehşet saçtı. Sopayla darp edilen işyeri sahibi daha sonra bıçaklandı, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Sungurlu'da yaşanan dehşet anları işyerinin güvenlik kamerasına geliyor. Görüntülerde ilk önce işyerine V.Y, daha sonra ise E.T. geliyor. İşyerine giren E.T direk Alparslan T.'ye saldırırken, oğlu ise üzerinde bulunan bıçağı çıkarıyor. Bu sırada işyerinde bulunan bir kişi V.Y'ye müdahale ediyor ancak başarılı olamıyor. Elindeki bıçakla işyerinde bulunan kişilerinde üzerine giden V.Y. bir süre daha E.T'nin darp ettiği Alparslan T'yi bıçaklıyor.
Baba oğul daha sonra işyerinden ayrılıyor.
AĞIR YARALANAN İŞYERİ SAHİBİ YOĞUN BAKIMDA
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T. ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Alparslan T'nin kolunun kopma noktasına geldiği ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Baba-oğul geldikleri işyerinde dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 07.10.2023 | 09:49