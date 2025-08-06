Video Yaşam Bağcılar TEM Otoyolu'nda çekici yangını: Alevler sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü | Video
Bağcılar TEM Otoyolu'nda çekici yangını: Alevler sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü | Video

Bağcılar TEM Otoyolu'nda çekici yangını: Alevler sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü | Video

06.08.2025 | 13:49

Bağcılar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki çekicinin arka kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucunda yan taraftaki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

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Olay saat 11.15 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki çekicinin sağ arka tekerleğinin olduğu kısımda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekerek diğer sürücülerden yardım istedi. Yangının yol kenarındaki ağaçlara sıçramaması için olağandışı bir yönteme başvuruldu. Çekici, alevlerin ağaçlara ulaşmasını engellemek amacıyla ters istikamete çevrildi. Bu esnada, yoldan geçen diğer araç sürücüleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Sürücülerin hızlı müdahalesin sonuç verdi ve yangın itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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