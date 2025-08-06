Bağcılar TEM Otoyolu'nda çekici yangını: Alevler sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü | Video
Bağcılar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki çekicinin arka kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucunda yan taraftaki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
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