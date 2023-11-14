Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı!
Son dakika | Bahar Candan ve Nihal Candan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İkili ile birlikte Hacı İsrafil S. İsimli bir kişinin daha gözaltında olduğu bildirildi.
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