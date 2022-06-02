Video Yaşam Bakırköy'de kadın sürücüyle tartışırken tepki gören motosiklet sürücüsü, şikayetçi oldu | Video
Bakırköy'de kadın sürücüyle tartışırken tepki gören motosiklet sürücüsü, şikayetçi oldu | Video

Bakırköy'de kadın sürücüyle tartışırken tepki gören motosiklet sürücüsü, şikayetçi oldu | Video

02.06.2022 | 15:07

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BAKIRKÖY'de kendisine çarpan otomobilin peşinden gidince diğer sürücüler tarafından yanlış anlaşılarak tepki gören motosikletli Burak Hüseyin Ekseri suç duyurusunda bulundu.

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Olay Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Bağlantı yolundan, sahil yoluna bağlanan motosiklet sürücüsü Burak Hüseyin Ekseri'ye, şerit ihlalinde bulunan otomobil çarptı.

Çarpmanın ardından korkulu anlar yaşayan Ekseri, durmayarak ilerleyen aracın peşine takıldı. Sol şeritte duran kadın sürücü ile motosikletli arasındaki tartışmaya diğer sürücüler de dahil oldu. Saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü Burak Hüseyin Ekseri tutanak tutamadan uzaklaşmak zorunda kaldı.

"ÇARPAN SÜRÜCÜ DEVAM ETMEYE ÇALIŞTI"
Ekseri ve avukatı bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek çarpan aracın sürücü ile üzerine yürüyen sürücüden şikayetçi oldu.

Ekseri, "Olay anından Ataköy'den sahil yoluna bağlanıyordum. Bağlantı şeridinden sağ şeride geçmek için sinyalimi verdim ve sağ şeride geçtim ardından araç bana daha hızlı bir şekilde vurdu, savruldum. Şaşırtıcı bir şekilde düşmedim. Ardından araç durmadı. Korna çalmaya başladım, sağa çek diye bağırdım kaçmaya çalıştı. Bir yerde camını açtı. Sürücünün kadın olduğunu bile o anda öğrendi. Araç sol şeritte durdu, başka araçlarda durdu. Çarpan sürücü devam etmeye çalıştı. Ben yaşadığım tehlike ile sadece bağırdı Diğer kişiler olaya müdahale etti. Hakaretler işittim. Olayın sadece vur kaç yerine başka bir halini aldığını anlayınca olay yerinden uzaklaştım" dedi.

"MÜVEKKİLİMİN ANNESİNE KÜFRETMESİ BİZİ ÜZDÜ"
Avukat Levent Özcan ise "31 Mayıs günü müvekkilim Burak Bey yan taraftan kendi şeridini tamamen tecavüz ederek Burak beye dokunarak akabinde tutanak tutma isteğini tamamen göz aradı ederek kaçmaya çalışan sürücüden sebeple iş buraya ilerledi. Şoförün kadın olmasından dolayı akabinde bir erkeğin olaya müdahalesi de derinden üzdü. Müvekkilim kusursuz bir şekilde trafikte seyir halindeydi. Bu olay sonucunda ölüm tehlikesi yaşadı. Erkeğin müvekkilime, sürücünün kadın olduğunu belirterek, müvekkilimin annesine küfretmesi bizi üzdü. Bundan kaynaklı hem trafiği tehlikeye atan kadın sürücü hakkında hem de müvekkilime ağza alınmayacak küfürler eden erkekten suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.
Bakırköy'de yaşanan trafik tartışması kask kamerasında | Video

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