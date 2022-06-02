Bakırköy'de yaşanan trafik tartışması kask kamerasında | Video

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OTOMATİK OYNAT
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BAKIRKÖY'de otomobil yanında seyreden motosiklete hafif şekilde çarptı. Kaza yapmaktan şans eseri kurtulan motosikletin sürücüsü, çarpan otomobili bir süre takip etti. Otomobilin kadın sürücüsüne öfkelenen motosikletli ile diğer sürücüler arasında tartışma çıktı. Tüm yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.