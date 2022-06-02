Video Yaşam Bakırköy'de yaşanan trafik tartışması kask kamerasında | Video
Bakırköy'de yaşanan trafik tartışması kask kamerasında | Video

Bakırköy'de yaşanan trafik tartışması kask kamerasında | Video

02.06.2022 | 15:02

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BAKIRKÖY'de otomobil yanında seyreden motosiklete hafif şekilde çarptı. Kaza yapmaktan şans eseri kurtulan motosikletin sürücüsü, çarpan otomobili bir süre takip etti. Otomobilin kadın sürücüsüne öfkelenen motosikletli ile diğer sürücüler arasında tartışma çıktı. Tüm yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil yanında seyreden motosiklete hafif şekilde çarptı. Sarsılan motosiklet kazadan şans eseri kurtuldu. Motosiklet sürücü, bir süre takip ettiği otomobilin sürücüsünü sağa yanaşması yönünde uyardı. Sağa yanaşmayıp kendi şeridinde aracını kadın sürücü Yanlışlıkla çarptım. Annem kanser hastası, özür dilerim' dedi. Öfkeli motosiklet sürücüsü ise kendisinden şikayetçi olacağını ve aracını sağ çekmesini istedi. Araçlarını durdurup gelen diğer sürücüler motosikletli ile tartıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştırıldı. Tüm yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bakırköy'de kadın sürücüyle tartışırken tepki gören motosiklet sürücüsü, şikayetçi oldu | Video

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