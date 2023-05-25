Video Yaşam Balat'ta tramvayda yangın paniği! | Video
Balat'ta tramvayda yangın paniği! | Video

Balat'ta tramvayda yangın paniği! | Video

25.05.2023 | 10:12

FATİH'te T5 Tramvay hattı Fener durağında bir tramvayda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T5 Cibali- Alibeyköy Cep Otogarı güzergahında seyir halinde olan tramvaydan Fener durağında dumanlar yükselmeye başladı. Akü kısmından çıkan dumanları fark eden vatman, hemen yolcuları tahliye edip görevlilerle birlikte yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü. Kısa süreli aksama yaşanan seferler de normale döndü.

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