Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.
Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı organizasyonunu düzenlediği belirlenen H.D, L.Ş, A.A, M.Ç ve E.Ş. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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