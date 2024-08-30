Başakşehir’de kontrolden çıkan kamyonet 5 metre yükseklikten siteye düştü! O anlar kamerada | Video
İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet, reklam panolarına çarparak yıktıktan sonra MASKO Mobilyacılar Sitesi’nin bahçesine düştü. Kazada kamyonete sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Sürücünün, 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"BURAYA ÖNLEM ALINMAZSA BU KAZALAR HER SENE OLACAK"
Kazanın olduğu yerde esnaflık yaptığını belirten Sait Semiz, "MASKO'nun 40 senelik esnafıyım burası yüksek bir duvar, yaklaşık 5 metre. Buraya belediyenin ya da karayollarının bir önlem alması lazım. Işıkları geçtikten sonra araçlar süratleniyor gece ve akşam saatlerinde. 15 sene önce burada bir kaza olmuştu içerisinde aile olan bir taksi düşmüştü, ölen olmamıştı. Buraya önlem alınmazsa bu kazalar her sene olacak" diye konuştu.
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