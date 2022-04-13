Video Yaşam Başakşehir’de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada | Video
Başakşehir’de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada | Video

Başakşehir’de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada | Video

13.04.2022 | 11:33

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Başakşehir’de otoyol kenarına döküm yapan iki hafriyat kamyonu, cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi. Döküm yapılan otoyolun zabıta ekiplerince temizlendiği öğrenilirken, döküm sahasına dönen arazi ise drone ile görüntülendi.

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Başakşehir'de lüks sitelerin bulunduğu otoyol kenarındaki araziler kaçak döküm alanına döndü. Otoyolda seyir halinde bulunan iki hafriyat kamyonu, dorselerindeki toprak yığınını kenara boşalttı. Şoförler, hafriyatları otoyola boşalttıktan sonra gaza basarak uzaklaştı. Döküm yapılan otoyolun zabıta ekiplerince temizlendiği öğrenilirken, hafriyatın otoyola boşaltılma anı ve kaçak döküm yapılan arazi havadan görüntülendi.

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