Video Yaşam Başakşehir'deki sanayi sitesinde yangın | Video
Başakşehir'deki sanayi sitesinde yangın | Video

Başakşehir'deki sanayi sitesinde yangın | Video

27.03.2025 | 11:12

Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edirne’de motosikletin çarptığı yaya yaralandı | Video 01:15
Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı | Video 27.03.2025 | 11:46
İstanbul’daki camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 01:19
İstanbul’daki camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 27.03.2025 | 11:32
3 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:59
3 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.03.2025 | 11:21
Tekirdağ’da sokak ortasında kız kaçırma olayında tutuklu sayısı 3’e çıktı | Video 01:15
Tekirdağ'da sokak ortasında kız kaçırma olayında tutuklu sayısı 3'e çıktı | Video 27.03.2025 | 11:12
Başakşehir’deki sanayi sitesinde yangın | Video 02:56
Başakşehir'deki sanayi sitesinde yangın | Video 27.03.2025 | 11:12
Aksaray’da bonzai ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı | Video 00:22
Aksaray'da bonzai ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı | Video 27.03.2025 | 10:56
Adana’da 14 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 01:20
Adana’da 14 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 27.03.2025 | 10:24
Komşuları olan baba ve kızını öldüren anne ile oğluna toplam 85 yıl hapis | Video 13:35
Komşuları olan baba ve kızını öldüren anne ile oğluna toplam 85 yıl hapis | Video 27.03.2025 | 10:13
Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı | Video 00:09
Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı | Video 27.03.2025 | 10:13
Ankara’da taksinin 2 yayaya çarptığı kaza kamerada | Video 00:15
Ankara’da taksinin 2 yayaya çarptığı kaza kamerada | Video 27.03.2025 | 10:13
Bursa Uludağ’daki otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti! Son paylaşımı ortaya çıktı... | Video 00:15
Bursa Uludağ'daki otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti! Son paylaşımı ortaya çıktı... | Video 27.03.2025 | 09:45
Kartalkaya’da yangın faciasına ilişkin 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 28 oldu | Video 04:08
Kartalkaya’da yangın faciasına ilişkin 3 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 28 oldu | Video 27.03.2025 | 09:21
Kervansaray Otel’in yangından önceki hali böyle görüntülendi | Video 00:11
Kervansaray Otel'in yangından önceki hali böyle görüntülendi | Video 27.03.2025 | 08:53
Avcılar’da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı | Video 04:13
Avcılar'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı | Video 27.03.2025 | 08:43
Ölüm virajı yine can aldı: Tır hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti | Video 01:09
Ölüm virajı yine can aldı: Tır hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti | Video 27.03.2025 | 08:42
Munzur Dağları’ndaki yılkı atları böyle görüntülendi | Video 03:30
Munzur Dağları'ndaki yılkı atları böyle görüntülendi | Video 27.03.2025 | 08:42
Kazazedeye yardım etmek için durdu, bir başka kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 01:39
Kazazedeye yardım etmek için durdu, bir başka kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 27.03.2025 | 08:26
SON DAKİKA: Bursa Uludağ’da otel yangını! Ölü ve yaralılar var... | Video 01:04
SON DAKİKA: Bursa Uludağ’da otel yangını! Ölü ve yaralılar var... | Video 27.03.2025 | 08:24
Batman’da 4 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2’si kadın 3 kişi tutuklandı | Video 00:59
Batman'da 4 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı | Video 26.03.2025 | 16:42
Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:33
Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 26.03.2025 | 16:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY