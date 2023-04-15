Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: 20-21 Nisan'da doğal gaz karayla buluşacak | Video
Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada A Haber'e özel açıklamalarda da bulundu. Başkan Erdoğan Karadeniz gazı ile ilgili gelinen son durumu anlattı. "Mevcut elimizdeki doğal gaz ile buluşturmak suretiyle artık kendi yerli doğal gazımızı sisteme alarak vatandaşımıza çok daha farklı imkanlarla doğal gazı temin edeceğiz." diyen Erdoğan 20-21 Nisan'da doğal gazın karayla buluşacağını söyledi.
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