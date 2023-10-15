Bayrampaşa'da sürücülerin kasklı kavgası kamerada | Video
Bayrampaşa'da trafik yüzünden tartışan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi. Motosiklet sürücüsünün kaskı ile diğer sürücüye vurduğu o anlar kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi | Video 15.10.2023 | 12:55
03:10
4 element üzerinden Afyonkarahisar’ın 4 mevsimi anlatıldı | Video 15.10.2023 | 12:55
00:44
Gaziantep’te 2 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.10.2023 | 12:55
02:40
Taksim’de gece kulüplerine sahte içki baskını | Video 15.10.2023 | 12:55
00:35
Bayrampaşa'da sürücülerin kasklı kavgası kamerada | Video 15.10.2023 | 12:55
01:28
Hayatını kaybeden gençlerden geriye doğum günü videosu kaldı | Video 15.10.2023 | 10:38
04:02
02:09
Trafik jandarmasından şoföre 'Tik Tok' cezası | Video 15.10.2023 | 10:38
02:34
01:22
Ankara’da sokak ortasında satırlı sopalı kavga | Video 15.10.2023 | 08:32
01:20
Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video 15.10.2023 | 08:32
04:29
01:12
Düğünde maganda dehşeti! Oynarken kalbinden vuruldu | Video 15.10.2023 | 08:32
01:07
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video 15.10.2023 | 08:32
10:00
02:08
Batman'da kayınbirader dehşeti! Eniştesini sokak ortasında öldürdü | Video 14.10.2023 | 16:35
01:58
Son Dakika: Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video 14.10.2023 | 15:11
03:44
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video 14.10.2023 | 14:50
02:44
Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video 14.10.2023 | 14:17