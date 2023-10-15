Bayrampaşa'da sürücülerin kasklı kavgası kamerada | Video

Bayrampaşa'da trafik yüzünden tartışan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi. Motosiklet sürücüsünün kaskı ile diğer sürücüye vurduğu o anlar kameralara yansıdı.