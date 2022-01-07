Berfu ve Eser Yenenler çiftinin "Evin reisi" tartışmasına son noktayı oğulları Kuzey koydu | Video
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Berfu ve Eser Yenenler çifti, her paylaşımıyla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Berfu Yenenler resmi Instagram hesabından bir video paylaştı. Paylaşılan videoda, Eser Yenenler oğlu Kuzey Yenenler’e evin reisi kim diye soruyor. Çiftin oğlu ise “Baba” diye cevap veriyor. Bu duruma karşılıksız kalan ve şaşıran Berfu Yenenler’in durumu gülünç bir duruma düşüyor. Çiftin yayınladıkları video kısa sürede beğeni rekoru kırdı.