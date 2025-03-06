Video Yaşam Beşiktaş'ta feci kaza! Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti | Video
Beşiktaş'ta feci kaza! Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti | Video

Beşiktaş'ta feci kaza! Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti | Video

06.03.2025 | 12:57

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken iki aracın art arda çarptığı İskoçya vatandaşı Christopher Potter isimli Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 sürücü adliyeye sevk edilirken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay 04.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bugün oynanacak Fenerbahçe - Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoçya vatandaşı Christopher Potter, dün gece saatlerinde bir eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak için birlikte ticari taksiye bindi. Potter, bir süre sonra para çekmek için ticari taksiyi durdurarak yolun karşısındaki ATM'ye gitti. Para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıkan Potter'a, önce U.Ç. isimli sürücünün ardından H.G. isimli şahsın kontrolündeki araç çarptı. Glasgow Rangers taraftarı olduğu öğrenilen Potter olay yerinde hayatını kaybederken, U.Ç. ile H.G. isimli sürücüler olay yerinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücüler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta feci kaza! Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti | Video 01:02
Beşiktaş'ta feci kaza! Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti | Video 06.03.2025 | 12:57
Osmaniye’de vinç devrildi: 1 ölü | video 00:34
Osmaniye'de vinç devrildi: 1 ölü | video 06.03.2025 | 12:38
Kazaya karışan otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 03:02
Kazaya karışan otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 06.03.2025 | 12:27
Elazığ’da yolda yürürken maymun buldu | Video 00:36
Elazığ'da yolda yürürken maymun buldu | Video 06.03.2025 | 12:06
Dron gören masum işçi kamerada! Süpürgeyle kovaladı | Video 00:47
"Dron gören masum işçi" kamerada! Süpürgeyle kovaladı | Video 06.03.2025 | 12:06
Terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza | Video 01:29
Terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza | Video 06.03.2025 | 12:06
Kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda sağ olarak bulunmuştu! Ailesi konuştu: Uyumadık, yemek yemedik | Video 09:15
Kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunmuştu! Ailesi konuştu: "Uyumadık, yemek yemedik" | Video 06.03.2025 | 12:02
Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ormandan çıkarılış görüntüleri | Video 08:04
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ormandan çıkarılış görüntüleri | Video 06.03.2025 | 11:52
Narkotik şüphelisi 2 şahıs böyle yakalandı | Video 01:04
Narkotik şüphelisi 2 şahıs böyle yakalandı | Video 06.03.2025 | 11:27
Arkadaşını 3 bin lira alacağı için öldürdü! | Video 00:43
Arkadaşını 3 bin lira alacağı için öldürdü! | Video 06.03.2025 | 11:04
Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı: 9 tutuklama | Video 01:18
Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı: 9 tutuklama | Video 06.03.2025 | 10:49
Marketten veresiye alkol isteyen cezaevi firarisi, alamayınca bıçak çekip mermer fırlattı! O anlar kamerada | Video 07:02
Marketten veresiye alkol isteyen cezaevi firarisi, alamayınca bıçak çekip mermer fırlattı! O anlar kamerada | Video 06.03.2025 | 10:41
Müge Anlı açıkladı! Ece Gürel, eşyalarının 9 metre uzağında bulunmuş! | Video 04:15
Müge Anlı açıkladı! "Ece Gürel, eşyalarının 9 metre uzağında bulunmuş!" | Video 06.03.2025 | 10:41
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan dolmuş şoförü hayatını kaybetti | Video 01:35
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan dolmuş şoförü hayatını kaybetti | Video 06.03.2025 | 10:40
Kutsal emanet Hırka-i Şerif’in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi | Video 03:38
Kutsal emanet Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi | Video 06.03.2025 | 10:37
Hasarlı bina, yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi | Video 03:44
Hasarlı bina, yıkım esnasında tarihi hamamın üzerine devrildi | Video 06.03.2025 | 10:37
Kutsal emanet Hırka-i Şerif’in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi | Video 03:38
Kutsal emanet Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi | Video 06.03.2025 | 10:28
Adana’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama | Video 01:42
Adana'da torbacı operasyonu: 6 tutuklama | Video 06.03.2025 | 10:20
Adana’da taksici 3 bin TL için arkadaşını öldürmüş | Video 00:40
Adana'da taksici 3 bin TL için arkadaşını öldürmüş | Video 06.03.2025 | 10:05
TIR ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video 03:25
TIR ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video 06.03.2025 | 09:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY