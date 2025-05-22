Beylikdüzü’nde motosikletli saldırganları güvenlik personeli vurdu! O anlar kamerada | Video
İstanbul Beylikdüzü’nde daha önce 5 kez kurşunlanan iş merkezi, yine motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. İş merkezinin güvenlik personeli, bu kez saldırganlara silahla karşılık verdi. Olayda saldırganlardan biri hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri K.G. isimli güvenlik personelini gözaltına aldı. Zanlılara ateş eden H.A. ise olay sonrası kayıplara karıştı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.
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