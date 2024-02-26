Video Yaşam Beyoğlu'nda facianın eşiğinden dönülen vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video
Beyoğlu'nda facianın eşiğinden dönülen vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Beyoğlu'nda facianın eşiğinden dönülen vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

25.02.2024 | 16:18

Beyoğlu Karaköy'de park halindeyken freni boşalan vincin, caddede bekleyen başka bir vince çarparak savurduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan iki vinçten birinin otelin duvarına çarptığı diğer vincin ise yolu geçerek durduğu görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Tersane Caddesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, Billur Sokağı'nda park halinde bulunan 34 HDY plakalı vinç, freni boşalınca hareket etmiş, caddede bekleyen 34 AF 3123 plakalı başka bir vince çarpmıştı. Çarpmanın savrulan vinç, otelin duvarına vurmuş, diğer vinç ise yolu aşarak durmuştu. O sırada yoldan kimsesinin geçmemesi muhtemel bir faciayı engellemişti. Vinç ağır hasar alırken şoförü Ersin Taş ise yaralanmıştı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokaktan hızla çıkan iki vinçten birinin otelin duvarına çarptığı diğer vincin ise yolu geçerek durduğu görülüyor.

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