Video Yaşam Beyoğlu'nda Güney Koreli kadına kapkaç kamerada | Video
Beyoğlu'nda Güney Koreli kadına kapkaç kamerada | Video

Beyoğlu'nda Güney Koreli kadına kapkaç kamerada | Video

09.06.2024 | 12:14

Beyoğlu'nda kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen Güney Kore uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anı kameralara yansırken çiftin dakikalarca kovaladığı şahsı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

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Beyoğlu Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda bir süre önce yurda gelen Güney Kore uyruklu Suyoung K., eşiyle birlikte Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Taksim'e doğru yürümeye başladı. Çift kaldırımda yürüdükleri esnada kendilerini takip eden iki şahıstan biri tarafından kapkaça uğradı. Elinde olan ve içerisinde yaklaşık 5 bin lira, 1000 Euro (yaklaşık 35 bin lira) ve yaklaşık 56 bin lira değerinde cep telefonu bulunan çantası çalınan çift, şahsı kovalamaya başladı. Ancak şahıs ara sokaklarda gözden kaybolarak kayıplara karıştı. Kapkaç anı ve kovalamaca kameralara anbean yansıdı.

ÇİFTİN KOVALADIĞI ŞAHSI POLİS YAKALADI
Olayın ardından çiftin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çiftin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kapkaççının Halil A. olduğu tespit edildi. Yakalama çalışmaları devam ettiği esnada Halil A., bir silahlı yaralama olayına karışınca yakaladı ele verdi.

Beyoğlu Asayiş polisi tarafından yakalanan şahıs emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Halil A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kapkaç" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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